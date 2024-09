Estado de São Paulo cria 62 mil empregos formais em julho de 2024

O emprego com carteira assinada aumentou 0,4% no Estado de São Paulo em julho de 2024 em relação ao mês anterior. Os dados são da pesquisa Emprego Formal, da Fundação Seade, com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego.

A geração de 62 mil postos de trabalho resultou de 681 mil admissões e 619 mil desligamentos. Com isso, o estoque de empregos formais no Estado alcançou 14,3 milhões.

Os resultados apurados em julho mostraram variações positivas na indústria (0,7%), na agricultura (0,6%), no comércio (0,5%), nos serviços (0,4%) e, com menor intensidade, na construção (0,2%).

No setor de serviços, figuram em destaque atividades relacionadas a atividades administrativas e serviços complementares (11 mil), saúde humana e serviços sociais (5 mil) e transporte, armazenagem e correio (4 mil).

De janeiro a julho de 2024, foram gerados 441 mil empregos formais no Estado, com crescimento de 3,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, representando 30% do total dos empregos criados no Brasil (1,5 milhão).

12 meses

No acumulado de 12 meses, o Estado de São Paulo registrou 499 mil novos empregos – resultado de 7,8 milhões de admissões e 7,3 milhões de desligamentos, com aumento de 3,6%, pouco inferior ao verificado para o Brasil (3,9%). Esse saldo representa 28% dos empregos criados no país (1,8 milhão).

Todos os setores de atividade mostraram resultados positivos na geração de empregos no período analisado: serviços (287 mil), comércio (87 mil), indústria (80 mil) e construção (67 mil). Apenas na agricultura houve registro negativo (-2 mil).

Os desempenhos mais expressivos, em 12 meses, ocorreram na capital (170 mil), nos demais municípios da RMSP (99 mil) e nas regiões administrativas de Campinas (74 mil), Sorocaba (32 mil) e São José dos Campos (22 mil), respondendo por 79% dos empregos gerados no Estado de SP.