Estádio do Corinthians vai receber partida da NFL em 2024

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (13) que a Neo Química Arena vai receber uma partida da NFL (liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos) em 2024.

O jogo será no segundo semestre, válido pela temporada 24/25 da liga. Os times que se enfrentarão no país ainda serão definidos em um “futuro próximo”, bem como a data exata da partida.

Será a primeira vez que uma cidade do Hemisfério Sul vai receber um jogo do calendário internacional da NFL. O estádio do Corinthians foi escolhido após uma seleção que considerou outras cidades no Brasil e na Europa. Na atual temporada, Inglaterra e Alemanha receberam partidas da liga de futebol americano dos EUA.

“Levar a NFL para novos continentes, países e cidades ao redor do mundo é um elemento importante do nosso plano para seguir crescendo o esporte globalmente”, disse Roger Goodell, comissário da NFL. “O Brasil se estabeleceu como um mercado-chave para a NFL, e estamos animados para jogar no país pela primeira vez.”

Segundo estudo do Ibope Repucom citado pelo clube, são cerca de 35 milhões de entusiastas da modalidade no Brasil. O número situa o Brasil como o terceiro maior mercado da NFL no mundo, de acordo com a plataforma de pesquisas Global Web Index.

“Foram muitos meses de estudos e negociações, com duas visitas técnicas à Europa e muitas reuniões em Itaquera para chegarmos até aqui”, afirmou Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

O dirigente desejou sorte à próxima gestão do clube, sob a qual será realizada a partida. No fim de novembro, Augusto Melo foi eleito o novo presidente da agremiação, com o início do mandato em janeiro de 2024.