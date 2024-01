Estádio Bruno José Daniel recebe primeiro jogo do Paulistão nesta quinta

O estádio Bruno José Daniel, em Santo André, dará início oficial às suas competições esportivas do ano nesta quinta-feira (25). A partida será entre o Esporte Clube Santo André e o Novorizontino, às 21h, pelo Campeonato Paulista. Após estreia com derrota, o time andreense conta com a força da torcida no Brunão para vencer o novo desafio.

O estádio passou por manutenção recente com pintura geral, manutenção elétrica, manutenção hidráulica e manutenção na iluminação, além do gramado sintético com ajustes pontuais e na área interna.

As reformas estruturais mais significativas aconteceram há cerca de dois anos, somando o moderno gramado, vestiários novos e iluminação em LED. Entre as melhorias foram feitas também a revisão e a revitalização do sistema de drenagem, implantação de sistema de resfriamento no gramado, execução do recapeamento da pista de atletismo e pintura das arquibancadas, corrimão e fachada do estádio, com investimento de R$ 3,7 milhões.

A partir desta obra, o Brunão recebeu diversos eventos esportivos, como a Ladies Cup, Copa São Paulo, finais do futebol Amador, entre tantos outros eventos futebolísticos e também de outras modalidades.

“O Brunão é a casa do futebol da cidade. Todos conhecem, gostam e acompanham. Só quem já esteve nas arquibancadas torcendo pelo Ramalhão sabe o prazer disso. Em 2024 não será diferente, continuaremos recebendo jogos, eventos, e o que for necessário para sempre deixar o Bruno Daniel repleto de espetáculos”, diz o prefeito Paulo Serra.

O Ramalhão, que está no grupo A do Paulistão ao lado de Santos, Portuguesa e Ituano, busca sua primeira vitória na competição. O time trabalhou com intensidade na semana para lutar pelos três pontos, diante de seus torcedores.

“É muito importante poder jogar na sua casa, onde você treina, onde os atletas começam a criar referências dentro de campo, do estádio, onde se sente mais confortável. Isso é muito bom, muito importante. Esperamos nessa nossa estreia dentro de casa, contra um adversário duríssimo, contar com o nosso torcedor, com sua força, com sua energia, é de fundamental importância para termos um diferencial a mais. Para competirmos, brigarmos, para lutarmos por essa camisa tão tradicional, tão importante. É de suma e fundamental importância para todos nós”, define o técnico do Santo André, Fernando Marchiori.