Estações Tatuapé e Itaim Paulista da CPTM recebem ação do CIEE em Movimento

O CIEE em Movimento, serviço itinerante de cadastro do Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE, fará o cadastramento de estudantes na estação Tatuapé e Itaim Paulista da CPTM nos dias 23 e 30 de setembro, respectivamente. A equipe irá oferecer informações detalhadas sobre os serviços do CIEE, tirar eventuais dúvidas dos jovens/estudantes e montar ou atualizar o cadastro no Portal CIEE.

Para participar da ação é preciso ter em mãos os documentos pessoais e dados de contato. O atendimento ocorre das 11h às 15h e é 100% gratuito. Atualmente o CIEE conta com mais de 6 mil vagas de estágio e 1,8 mil oportunidades de aprendizagem espalhadas pela capital paulistana e Região Metropolitana.