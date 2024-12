Estações Tatuapé e Aeroporto-Guarulhos recebem exposição “Identidades Contemporâneas” 

A partir desta sexta-feira (06/12) as Estações Tatuapé e Aeroporto-Guarulhos da CPTM irão receber a exposição “Identidades Contemporâneas”, com produções fotográficas dos alunos do curso Técnico em Processos Fotográficos do Senac Campus Lapa Scipião.

A mostra, que estará disponível no local até 12 de fevereiro, conta com 17 imagens na estação Tatuapé e 12 na estação Aeroporto-Guarulhos. A exposição é uma iniciativa dos alunos do curso de Tecnologia em Fotografia do Senac Lapa Scipião.

Serviço

Exposição Senac “Identidades Contemporâneas”

Data: de 06/12/2024 a 12/02/2025

Local: Estação Tatuapé, que atende as Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM, e Estação Aeroporto-Guarulhos, que atende a Linha13-Jade e serviço Expresso Aeroporto.