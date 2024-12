Estações Tatuapé e Aeroporto-Guarulhos da CPTM recebem exposição “Identidades Contemporâneas”

A partir desta sexta-feira (06/12) as Estações Tatuapé e Aeroporto-Guarulhos da CPTM irão receber a exposição “Identidades Contemporâneas”, com produções fotográficas dos alunos do curso Técnico em Processos Fotográficos do Senac Campus Lapa Scipião.



A mostra, que estará disponível no local até 12 de fevereiro, conta com 17 imagens na estação Tatuapé e 12 na estação Aeroporto-Guarulhos. A exposição é uma iniciativa dos alunos do curso de Tecnologia em Fotografia do Senac Lapa Scipião.



Arte e cultura na CPTM

A iniciativa é realizada com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para mostras de arte, exposições, apresentações e manifestações culturais de artistas com instituições parceiras.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.



Serviço

Exposição Senac “Identidades Contemporâneas”

Data: de 06/12/2024 a 12/02/2025

Local: Estação Tatuapé, que atende as Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM, e Estação Aeroporto-Guarulhos, que atende a Linha13-Jade e serviço Expresso Aeroporto.