Estações Palmeira-Barra Funda e Tamanduateí realizam ação para a semana do consumidor

Nesta semana, até o dia 15 de março, das 10h às 14h, as estações Palmeiras-Barra Funda e Tamanduateí recebem agentes do Procon-SP para realizar um plantão de atendimento com os passageiros que moram ou fizeram compras na região central da cidade de São Paulo.

Durante a Semana do Consumidor, os profissionais do Procon-SP oferecem orientações com relação ao consumo, dicas de renegociação de dívida, direitos pós-compra, política de trocas, regras para compras online, entre outras atividades.

Os passageiros também poderão fazer cadastro para abertura de reclamação de consumo. Para isso, basta apresentar os documentos de identificação (RG, CPF), comprovante de residência, além dos comprovantes relacionados à compra efetuada e à empresa.