Estações do Metrô vão contar com pontos de hidratação e guias turísticos durante o carnaval

Além de funcionar ininterruptamente pela primeira vez nos dias de desfile do grupo especial das escolas de samba, o Metrô de São Paulo vai oferecer aos passageiros em clima de folia, uma série de facilidades nas estações mais usadas para chegar ao sambódromo e aos locais dos blocos de carnaval. Serão disponibilizados pontos de hidratação e guias de turismo que vão auxiliar nos deslocamentos, além de serviço de empréstimo de guarda-chuvas por 24h, junto a outras ações entre os dias 10 e 13 de fevereiro e também no dia 17 deste mês, data do desfile das campeãs.

Para ajudar na hidratação das pessoas, nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, pontos de água serão disponibilizados pela Sabesp das 10h às 17h nas estações Vila Mariana e Paraíso (Linha 1-Azul), Vila Madalena (Linha 2-Verde), Sé, República e Palmeiras-Barra Funda (Linha 3-Vermelha). Os foliões poderão encher suas garrafas com água ou receber copos descartáveis que serão distribuídos pelos promotores da Sabesp.

Nestes mesmos dias e também em 17 de fevereiro – data do desfile das campeãs no sambódromo do Anhembi – haverá guias turísticos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Turismo nas estações Portuguesa-Tietê, Paraíso e Vila Mariana (Linha 1-Azul), Vila Madalena (Linha 2-Verde), Sé, República e Palmeiras-Barra Funda (Linha 3-Vermelha), auxiliando as pessoas a chegarem aos seus destinos com mais facilidade. Os profissionais estarão uniformizados para facilitar a identificação pelo público.

Se o tempo fechar, nem mesmo a chuva vai atrapalhar a diversão do passageiro do Metrô, que terá a opção de pegar emprestado guarda-chuvas em máquinas de autoatendimento disponíveis entre os dias 10 e 13 nas estações Sé, Paraíso, República e Palmeiras-Barra Funda. O empréstimo é promovido pela empresa RentBrela e válido por 24h, mediante a realização de um cadastro no local. Após esse período, uma quantia é descontada pelo tempo de uso excedido.

Na estação Sé, serão distribuídos leques com o mapa das linhas para que os foliões localizem seus trajetos e os utilizem como adereço de carnaval. Além disso, os passageiros poderão desfrutar de uma playlist de músicas carnavalescas enquanto descansam e recarregam os celulares em bancos. Essa estação também contará com displays de preservativos masculinos e femininos, facilitando o acesso aos cuidados preventivos.

Funcionamento no Carnaval

Durante os dias 9 e 10 – dias dos desfiles das escolas de samba do grupo especial -, pela primeira vez o Metrô vai funcionar ininterruptamente, com as estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda abertas para embarque desembarque e as demais somente para a saída dos passageiros. Nos demais dias, será mantida oferta de trens com frota ajustada à demanda e monitoramento constante do Centro de Controle Operacional (CCO). Também haverá trens reservas que podem entrar em operação a qualquer momento, para atender os passageiros com mais conforto. As estações com maior demanda terão o quadro de funcionários e seguranças reforçado durante todo o dia.

O Metrô recomenda aos passageiros a compra antecipada das viagens e atenção especial na utilização das escadas rolantes. Também é importante lembrar que o consumo de bebidas alcoólicas é proibido no interior das estações e nos trens. Outra recomendação é que os passageiros andem com bolsas e mochilas junto ao corpo e evitem deixar celulares e objetos de valor à mostra.

Caso o passageiro presencie algum comportamento inadequado, pode denunciar a um funcionário, pelo aplicativo Metrô Conecta (iOS e Android) ou ainda pelo SMS 11 97333-2252.