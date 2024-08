Estações de trens e metrôs são tomadas por música clássica em todo Brasil

Até dezembro, as estações de trens e metrôs, além dos aeroportos, administrados pelo Grupo CCR, a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, serão tomadas pela música clássica. Batizado de CCR Mobility Music, o projeto se propõe a ser o maior do gênero no país, ao realizar 244 apresentações gratuitas, em 17 cidades em 10 estados brasileiros, reunindo 289 músicos em mais de 500 horas de música erudita ao vivo. A cidade de Salvador, na Bahia, é a primeira a receber o CCR Mobility Music já em agosto.

Com duração de cinco meses, o projeto também passa pelos estados do Goiás, Maranhão, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Em Salvador, onde o projeto teve início, entre as apresentações programadas estão a do quinteto de metais Bahia Brass e a do Grupo de Percussão da UFBA. Em Curitiba, por exemplo, o Aeroporto Afonso Pena irá receber concertos do quinteto de metais CWBrass e o grupo Acordes e Cordas. Já em São Paulo, os espetáculos ficam por conta do Quinteto Brassuka, do Quarteto Saxofonia, do conjunto Musykanto e do Quinteto SomBrass.

“Em um ano em que celebramos 10 anos do Instituto CCR, estamos lançando um projeto especial que reforça o nosso compromisso de promover a mobilidade social por meio da cultura. Nossas estações e aeroportos, que recebem milhões de pessoas diariamente, se transformarão em palcos para democratizar o acesso à música clássica”, destaca a diretora-executiva do Instituto CCR, Renata Ruggiero.

A turnê de apresentações começa em Salvador, área de atuação da CCR Metrô Bahia, a partir de 6 de agosto, e seguirá para as demais operações da CCR Aeroportos e CCR Mobilidade nos estados de Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Tocantins até dezembro. Estão previstos concertos nas estações de trens e metrôs das Linhas 4 – Amarela, 5 – Lilás, 8 – Diamante e 9 – Esmeralda, em São Paulo, no VLT Carioca e nas Barcas, no Rio de Janeiro, e no Metrô Bahia, além dos terminais aeroportuários operados pelo Grupo CCR.

O projeto é produzido pela LMX Produções, com direção artística do maestro Rodrigo Vitta e direção geral de Lion Andreassa. Todas as atividades serão adaptadas para atender às necessidades de pessoas com deficiências motoras, auditivas e visuais. Para mais detalhes sobre a programação do projeto, consulte o final do release.

“O CCR Mobility Music é o maior programa de música de câmara no Brasil que veio para disseminar a música clássica de qualidade sem quaisquer fronteiras ou diferenças. Nossa ideia é mostrar que, assim como aconteceu no passado, na época dos grandes compositores, todas as pessoas podem ter acesso a esse estilo musical tocado por grandes grupos e, claro, poder se divertir bastante. Afinal, música é linguagem universal”, ressalta o Maestro Rodrigo Vitta.

Fomentando a cultura brasileira

A realização do CCR Mobility Music faz parte do investimento de R$ 60 milhões do Instituto CCR em projetos de impacto social em 2024, ano em que a instituição comemora 10 anos. O projeto reforça o apoio da entidade a iniciativas itinerantes em várias regiões do Brasil. Desde 2018, mais de 15 ações desta natureza já foram realizadas pelo Instituto CCR, promovendo o acesso ao teatro, literatura, concertos musicais e cinema por todo o Brasil e alcançando quase 200 mil pessoas.

Um exemplo deste investimento é o Projeto Centenários, por meio do qual o Instituto CCR tem levado exposições de grandes artistas brasileiros que estão completando ou completaram seu centenário para as estações de metrô. Atualmente, as estações da Linha 4-Amarela, da Via Quatro, estão recebendo mostras de Candido Portinari (Higienópolis-Mackenzie), Tomie Ohtake (Faria Lima) e Tarsila do Amaral (Oscar Freire)

O Instituto CCR também é um dos patrocinadores do programa de itinerâncias da 35ª Bienal de São Paulo – Coreografias do Impossível. Desde maio deste ano, a iniciativa está levando a 9 cidades do Brasil e do exterior a exposição da Bienal, que reúne o trabalho de 18 artistas, como Citra Sasmita, Davi Pontes e Wallace Ferreira. O Instituto também é o principal patrocinador da exposição itinerante “Caminhão de Histórias – A Casa que anda. Que mistérios tem Clarice?”, inspirada nas obras infantojuvenis de Clarice Lispector. A iniciativa percorrerá oito estados até novembro.

Até 2035, o Grupo CCR planeja investir R$ 750 milhões em impacto social. Os projetos apoiados pelo Instituto CCR têm ampliado o acesso de milhões de pessoas a equipamentos culturais nas cidades brasileiras, contribuindo para a valorização e preservação da cultura nacional.

No foco estratégico da cultura, por meio do Instituto CCR, o Grupo CCR vem se consolidando também como um dos principais patrocinadores de museus no Brasil, viabilizando a oferta de entradas gratuitas no Museu da Língua Portuguesa (SP), no Museu do Amanhã (RJ) e na Fundação Casa Jorge Amado (BA).

A Companhia também é umas principais apoiadoras de festivais literários do País, patrocinando a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), em Salvador (BA), a Festa Literária das Periferias (FLUP), no Rio de Janeiro, a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), em Paraty (RJ), além da Feira do Livro e da Bienal Internacional do Livro, ambas em São Paulo.

Desde a sua fundação, em 2014, o Instituto CCR já investiu cerca de R$ 300 milhões em ações socioculturais que beneficiaram mais de 18 milhões de pessoas em 430 municípios em todo o País. Atualmente, atuação da entidade é focada nos pilares de Educação & Cultura, Mobilidade & Cidades Sustentáveis, e Saúde & Segurança.

SERVIÇO

CCR Mobility Music

Agosto

Local: CCR Metrô Bahia | Salvador (BA)

Estações:

Rodoviária: 6 a 16 de agosto

Pituaçu: 20 a 30 de agosto

Horários: 7h às 9h e 17h às 19h (duas apresentações/dia)

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto Internacional Afonso Pena (PR)

Endereço: Av. Rocha Pombo – Águas Belas, São José dos Pinhais – PR

Quando: 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 e 30/8

Horário: 9h30 às 11h30

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto Internacional de Palmas (TO)

Endereço: Avenida Joaquim Teotônio Segurado, s/n – Plano Diretor Expansão Sul

Quando: 13, 15, 20, 22, 27 e 29/8

Horário: 15h às 17h

Setembro

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto Santa Genoveva (GO)

Endereço: Alameda 4, s/n – Santa Genoveva, Goiânia

Quando: 16, 18, 20, 23, 25, 27 e 30/9

Horário: 18h às 20h

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto Internacional Afonso Pena (PR)

Endereço: Av. Rocha Pombo – Águas Belas, São José dos Pinhais

Quando: 2, 4, 6, 9 e 11/9

Horário: 09h30 às 11h30

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto De Petrolina – Sen. Nilo Coelho (PE)

Endereço: Rodovia BR 235 – km 11, s/n Zona Rural

Quando: 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27 e 30/9

Horário: 9h às 11h

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto de Navegantes (SC)

Endereço: R. Osmar Gaya, 1297 – Meia Praia

Quando: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 26 e 27/9

Horário: 18h às 20h

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto Internacional de Palmas (TO)

Endereço: Avenida Joaquim Teotônio Segurado, s/n – Plano Diretor Expansão Sul

Quando: 3 e 05/9

Horário: 15h às 17h

Local: ViaMobilidade | Linha 5-Lilás (SP)

Estações:

Moema: 6/9

Santa Cruz: 20/9

Horário: 11h às 13h e 14h às 16h

Local: ViaMobilidade | Linhas 8 e 9

Estações:

Júlio Prestes (Linha 8): 3/9 das 11h30 às 13h30 e 16h às 18h

Pinheiros (Linha 8): 4/9 das 11h30 às 13h30 e 16h às 18h

Morumbi (Linha 9): 11/9 das 11h30 às 13h30 e 16h às 18h

Cidade Universitária (Linha 9): 13/9 das 11h30 às 13h30 e 16h às 18h

Osasco (Linha 9): 17/9 das 9h30 às 11h30 e 16h às 18h

Mendes Vila Natal (Linha 9): 18/9 das 11h30 às 13h30 e 16h às 18h

Lapa (Linha 8): 19/9 das 11h30 às 13h30 e 16h às 18h

CEASA (Linha 9): 25/9 das 11h30 às 13h30 e 16h às 18h

Villa-Lobos – Jaguaré: 27/9 das 11h30 às 13h30 e 16h às 18h

Local: ViaQuatro | Linha 4-Amarela

Estações:

Fradique Coutinho: 5, 10 e 26/9

São Paulo-Morumbi: 24/9

Horário: 11h00 às 13h00 e 14h às 16h

Outubro

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto Santa Genoveva (GO)

Endereço: Alameda 4, s/n – Santa Genoveva, Goiânia

Quando: 2, 4, 7, 9 e 11/10

Horário: 18h às 20h

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto de Imperatriz (MA)

Endereço: Av. Moacyr Spósito Ribeiro, 1

Quando: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31/10

Horário: Terças: 10h às 12h e Quintas: 16h às 18h

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto de São Luís (MA)

Endereço: Av. dos Libaneses, 3503 – Tirirical

Quando: 23, 24, 25, 30 e 31/10

Horário: 14h às 16h

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto De Petrolina – Sen. Nilo Coelho (PE)

Endereço: Rodovia BR 235 – km 11, s/n Zona Rural

Quando: 3 e 04/10

Horário: 9h às 11h

Local: CCR Barcas | Niterói

Endereço: Praça Arariboia – Niterói – RJ

Quando: 4, 11, 18 e 25/10

Horário: 8h às 10h e 10h às 12h

Local: CCR Barcas

Endereço: Praça XV – Rio de Janeiro – RJ

Quando: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 e 24/10

Horário: 8h30 às 10h30 e 17h30 às 19h30

Novembro

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto de São Luís (MA)

Endereço: Av. dos Libaneses, 3503 – Tirirical

Quando: 1, 6, 7, 8, 12, 13 e 14/11

Horário: 14h às 16h

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto de Foz do Iguaçu (PR)

Endereço: Rod. BR 469, Kms 16,5, s/n

Quando: 27, 28 e 29/11

Horário: 18h às 20h

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto de Teresina (PI)

Endereço: Av. Centenário – Aeroporto

Quando: 7, 8, 13, 14, 21, 22, 28 e 29/11

Horário: 13h30 às 15h30

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto de Joinville (SC)

Endereço: Av. Santos Dumont, 9000 – Aventureiro

Quando: 27, 28 e 29/11

Horário: 17h30 às 19h30

Local: VLT Carioca

Estação Aeroporto Santos Dumont: 19 e 27/11

Estação Cidade do Samba: 11 e 21/11

Estação Cinelândia: 6, 13 e 28/11

Estação Parada dos Museus: 7 e 18/11

Estação Praça XV: 8/11

Estação Tiradentes: 14 e 26/11

Estação Gentileza: 5, 12, 22 e 29/11

Horário: 7h às 9h e 17h às 19h

Dezembro

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto de Foz do Iguaçu (PR)

Endereço: Rod. BR 469, Kms 16,5, s/n

Quando:04, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 e 20/12

Horário: 18h às 20h

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto de Londrina (PR)

Endereço: R. Ten. João Maurício Medeiros, 300

Quando: 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12 e 13/12

Horário: 17h às 19h

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto Internacional Afonso Pena (PR)

Endereço: Av. Rocha Pombo – Águas Belas, São José dos Pinhais – PR

Quando: 16, 17, 18, 19 e 20/12

Horário: 9h30 às 11h30 e 15h30 às 17h30

Local: CCR Aeroportos | Aeroporto de Joinville (SC)

Endereço: Av. Santos Dumont, 9000 – Aventureiro

Quando: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 e 20/12

Horário: 17h30 às 19h30