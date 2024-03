Estações das linhas 5-Lilás e 8-Diamante recebem campanha de combate à homofobia e transfobia

No mês do Dia Internacional da Visibilidade Trans, celebrado em 31 de março, as estações das linhas 5-Lilás de metrô e 8-Diamante de trens metropolitanos participam da “Campanha da Diversidade”, por meio de parceria entre a ViaMobilidade e Prefeitura de São Paulo. As estações AACD-Servidor, Vila das Belezas e Lapa recebem unidades móveis LGBTI, que oferecem atendimentos a vítimas de violência, preconceito e discriminação, além de orientações.

Pela Linha 5-Lilás, das 11h às 16h, as estações AACD-Servidor e Vila das Belezas recebem a unidade móvel, respectivamente, nesta sexta-feira (22) e no dia 29 de março, com o apoio do Centro de Cidadania LGBTI Sul. Por sua vez, a Linha 8-Diamante contará com o serviço na Estação Lapa, nos dias 26 e 27 deste mês, das 10h às 16h, por meio de parceria com o Centro de Cidadania LGBTI Claudia Wonder.

Uma unidade móvel, com profissionais especializados, ficará disponível para os interessados, com distribuição de preservativos e panfletos explicativos sobre IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis). Segundo os organizadores, a campanha oferece aos passageiros, além de orientações gerais sobre o tema, a possibilidade de apoio jurídico, psicológico e de serviço social.

Os Centros de Cidadania LGBTI são serviços vinculados à Coordenação de Políticas para a comunidade LGBTI e à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo.

Serviço – Campanha Diversidade

Linha 5-Lilás

Local: Estação AACD-Servidor

Dia: 22 de março

Horário: 11h às 16h

Local: Estação Vila das Belezas

Dia: 29 de março

Horário: 11h às 16h

Linha 8-Diamante

Local: Estação Lapa

Dias: 26 e 27 de março

Horário: 10h às 16h