Estações da Luz e Tatuapé da CPTM realizam homenagens a Ayrton Senna

A CPTM, em parceria com a Senna Brands, segue celebrando os 30 anos do legado de Ayrton Senna, com ações culturais ao longo de suas cinco linhas. Essas intervenções artísticas em homenagem ao piloto brasileiro têm transformado as estações da CPTM em verdadeiras galerias a céu aberto. A partir desta segunda-feira (16/09), é a vez das estações da Luz e Tatuapé da CPTM ganharem mural e instalação digital, respectivamente.

Na Estação da Luz, a obra “Outra cena da minha vida: Ayrton Senna do Brasil” foi idealizada por Átila Fragozo, da dupla conhecida como “Paulestinos”. A arte foi feita no muro da Rua Mauá, dentro do Complexo Cultural Luz e Júlio Prestes, uma área de grande importância histórica e protegida por tombamento. O trabalho foi viabilizado e realizado pela da Secretaria Municipal de Cultura e pelo Projeto MAR – Museu de Arte de Rua, que tem como objetivo promover a arte urbana e valorizar o espaço público.

Para esta homenagem, o artista utilizou a técnica do “lambe-lambe”, uma forma de intervenção artística urbana contemporânea que é realizada por meio da colagem de desenhos em papel em postes, muros, portas e viadutos. Essa técnica, muito usada na cidade de São Paulo, é conhecida por transmitir mensagens impactantes e transformar o contexto urbano, integrando a arte ao cotidiano das pessoas.

Já na Estação Tatuapé, os passageiros serão presenteados com uma instalação com exibição de vídeos para celebrar a vida e o legado do piloto brasileiro. A mostra ficará na estação até o dia 01 de outubro e conta com o apoio da Senna Brands, empresa criada pela família do tricampeão para gerenciar a imagem e as marcas vinculadas a ele.

Os passageiros poderão assistir vídeos com a cronologia da vida do piloto, seu legado, além de imagens de suas 41 vitórias na Fórmula 1. As homenagens ao legado de Ayrton Senna continuam até novembro, reafirmando o compromisso da CPTM, de seus parceiros e da Secretaria Municipal de Cultura em manter viva a memória de um dos maiores ídolos do Brasil e do mundo.

“Ayrton Senna é um ícone de determinação e superação para todos nós, com isso a CPTM se orgulha em trazer essa mostra para a estação Tatuapé, incentivando a cultura e oferecendo aos nossos passageiros a chance de reviver e celebrar o legado de um dos maiores heróis do Brasil”, diz Michael Cerqueira, presidente da CPTM.

Show da Banda CGM

Para marcar o momento, na segunda-feira, às 11h45, em frente à arte obra “Outra cena da minha vida: Ayrton Senna do Brasil”, haverá apresentação da Banda da CGM para celebrar a história do piloto. No repertório do show, a banda formada por 34 músicos tocará o Tema da Vitória (Ayrton Senna) e outras músicas da MPB.

Serviço

– Inauguração da obra “Outra cena da minha vida: Ayrton Senna do Brasil”

Local: Estação da Luz – muro da Rua Mauá, dentro do Complexo Cultural Luz e Júlio Prestes

Data: 16 de setembro

– Show da Banda CGM

Estação da Luz, que atende as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral

Data: segunda-feira (16/09)

Horário: 11h45

– Mostra Digital

Local: Estação Tatuapé, linhas 11-Coral e 12-Safira

Datas: 16 de setembro a 01 de outubro

Horário: 4h à meia-noite, funcionamento da estação