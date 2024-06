Estações da CPTM recebem ações sobre a importância da doação de sangue

Quem passar pelas estações Jardim Helena-Vila Mara, Dom Bosco, Guaianases, Mauá e Luz nesta quinta-feira (06/06), terá a oportunidade de participar de uma ação de saúde em referência ao Junho Vermelho, mês de conscientização sobre a importância da doação de sangue. Em parceria com o Instituto PROZ Educação, a prestação de serviços acontece em três horários: das 09h às 12h, 13h às 16h e 19h às 22h.

Os atendimentos serão realizados por alunos do curso da área de saúde, que farão aferição de pressão arterial (sem limite de atendimento) e glicemia capilar em pessoas com histórico de diabetes na família ou pessoas diabéticas (limitados a 100 por estação). Também serão realizadas ações de orientação sobre doação de sangue e anemia.

Junho Vermelho

Mundialmente, junho é o mês de conscientização sobre a doação de sangue, porque se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue em 14/06. O movimento incentiva a doação voluntária e alerta a população sobre a importância de manter estoques seguros de sangue para atendimentos emergências e cirurgias eletivas.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em quase 1.700 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.

Serviço

Ação de saúde Junho Vermelho

Data: quinta-feira (06/06)

Horários: 9h às 12, 13h às 16h e 19h às 22h

Locais:

Estação da Luz, que atende as linhas 7-Rubi, 11-Coral e o Expresso Aeroporto da CPTM

Estação Mauá, da linha 10-Turquesa da CPTM

Estações Dom Bosco e Guaianases, da linha 11-Coral da CPTM

Estação Jardim Helena-Vila, da linha 12-Safira da CPTM