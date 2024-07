Estações da CPTM recebem campanha de vacinação contra Influenza

Quem passar pelas estações Guaianases, São Miguel Paulista, Itaim Paulista, Comendador Ermelino, Palmeiras-Barra Funda, Perus e Engenheiro Goulart da da CPTM poderá aproveitar a oportunidade para se vacinar gratuitamente contra a variante da gripe Influenza. Os postos volantes de vacinação estarão montados entre segunda-feira (15) e sexta-feira (19).

Durante a campanha, parceria com as Coordenadorias regionais Leste, Norte, Sudeste e Centro, da Secretaria Municipal de Saúde, os imunizantes estarão disponíveis para adultos e crianças, com idade acima de seis meses. Para receber aplicação da dose da vacina, basta apresentar um documento de identidade com foto no posto volante.

As estações Guaianases, São Miguel Paulista, Itaim Paulista, Comendador Ermelino recebem os agentes de saúde na segunda-feira (15), quarta-feira (17) e sexta-feira (19), das 9h às 19h.

Já as estações Palmeiras-Barra Funda, Perus e Engenheiro Goulart recebem a ação nos dias 15/07, 16/07, 17/07, 18/07 e 19/07. Das 9h às 16h, em Palmeiras-Barra Funda e Perus, e das 9h às 18h em Engenheiro Goulart.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal da população e as estações são pontos de grande fluxo de movimentação de pessoas diariamente.

De acordo com o Ministério da Saúde, a gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos de vírus influenza/gripe: A, B, C e D. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com a parceria da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço: Campanha de vacinação contra Influenza

Datas: segunda-feira (15), terça-feira (16), quarta-feira (17), quinta-feira (18) e sexta-feira (19)

Locais e horários: Estações Palmeiras-Barra Funda e Perus (Linha 7-Rubi): das 9h às 16h

Estação Engenheiro Goulart (Linha 13-Jade): das 9h às 18h

Datas: segunda-feira (15), quarta-feira (17) e sexta-feira (19)

Locais e horários: Estações Guaianases (Linha 11-Coral), São Miguel Paulista, Itaim Paulista e Comendador Ermelino (Linha 12-safira): das 9h às 19h