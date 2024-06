Estações da CPTM recebem ações em referência às campanhas Junho Vermelho e Laranja

No sábado (22/06) as estações Jardim Helena-Vila Mara, Dom Bosco, Guaianases, Mauá, Estudantes e Guarulhos-CECAP da CPTM recebem ações em referência aos Junho Vermelho – doação de sangue – e Junho Laranja – conscientização sobre a anemia e leucemia. Em parceria com a Proz Educação, os serviços ocorrerão em três horários: das 9h às 12h, 13h às 16h e das 19h às 22h. Serão ofertados serviços de saúde como aferição de pressão arterial (sem limite de atendimentos) e teste de glicemia capilar em pessoas diabéticas ou com histórico de diabetes na família (limitados a 100 por estação). Também serão oferecidas orientações sobre a doação de sangue, com forma de incentivo à contribuição dos passageiros com os bancos de sangue locais, além de informações sobre diagnóstico, prevenção e riscos da anemia e da leucemia.

No domingo (23/06) e na quarta-feira (26/06), o evento acontece na estação Guarulhos-CECAP, com a parceria do Grau Técnico, com os mesmos serviços oferecidos em dois horários: das 8h às 12h e das 13h às 21h.

Já na sexta-feira (28/06), a Estação Guarulhos-CECAP recebe das 9h às 16h a Escola Técnica Sequencial, com os serviços de saúde como aferição de pressão, frequência cardíaca e respiratória, além de informações sobre as campanhas.

As campanhas do mês de junho dirigem-se à informação e prevenção sobre a saúde do sangue: a importância da doação de sangue e conscientização sobre anemia e leucemia.

Junho Vermelho

Mundialmente, junho é o mês de conscientização sobre a doação de sangue, porque se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue em 14/06. O movimento mundial incentiva a doação voluntária e alerta a população sobre a grande importância de manter estoques seguros de sangue para atendimentos emergências e cirurgias eletivas.

Apesar de ser fundamental para salvar vidas, a doação ainda não é uma iniciativa com adesão da maioria da sociedade. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil apenas 1,9% da população é doadora de sangue, quando o ideal é que 3% da população seja doadora.

Principais pré-requisitos para ser doador voluntário de sangue:

• Estar em boas condições de saúde;

• Ter entre 16 a 69 anos de idade (de 16 a 17 anos com autorização do responsável legal);

• Intervalo entre doações de sangue de 90 dias para mulheres e 60 dias para homens;

• Pesar mais do que 50 kg;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Não ter tido parto ou aborto há menos de 3 meses; Não estar grávida ou amamentando;

• Não ter feito tatuagem ou maquiagem definitiva há menos de 12 meses;

• Não ter piercing em cavidade oral ou região genital;

• Não ter fator de risco ou histórico de doenças infecciosas, transmissíveis por transfusão (hepatite após 11 anos, hepatite b ou c, doença de chagas, sífilis, Aids, HIV, HTLV i/ii);

• Não ter visitado área endêmica de malária há menos de 1 ano;

• Não ter tido malária;

• Não ter diabetes em uso de insulina ou epilepsia em tratamento;

Junho Laranja

Realizada no mês do Dia Mundial do Doador de Sangue, a campanha Junho Laranja alerta sobre a importância do diagnóstico precoce, a prevenção e os riscos das doenças do sangue, especialmente anemia e leucemia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a anemia como a condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do necessário, resultado da ausência de um ou mais nutrientes essenciais. Crianças, gestantes e lactantes são o público mais afetado pela doença.

A anemia ferropriva é a mais comum, causada pela deficiência de ferro. Mas, as causas são variadas, podendo ser provocadas pelas deficiências de nutrientes como ferro, zinco, vitamina B12 e proteínas. A anemia é um alerta sério de que existe um problema que precisa ser investigado.

Cansaço, falta de apetite, palidez de pele e mucosas, indisposição são alguns dos sintomas da doença. Em crianças, a dificuldade no aprendizado e a apatia também são sintomas.

Já a leucemia, de acordo com Inca (Instituto Nacional de Câncer), é uma doença maligna dos glóbulos brancos. Sua principal característica é o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. Os dados do Inca indicam que mais de 10 mil pessoas são diagnosticadas por ano com a doença.

O diagnóstico precoce da doença possibilita melhores resultados no tratamento, os principais sintomas são: palidez, cansaço, febre, aumento de gânglios, infecções persistentes ou recorrentes, hematomas, petéquias, sangramentos inexplicáveis, aumento do baço e do fígado. Com a suspeita da doença, o paciente deve realizar exames de sangue e ser encaminhado para o médico especialista, o hematologista.

A doença pode ser crônica, que se desenvolve lentamente, ou aguda, que costuma piorar de forma mais rápida. Existem mais de 12 tipos de leucemia, sendo as mais comuns: leucemia mielóide aguda, leucemia mielóide crônica, leucemia linfocítica aguda e leucemia linfocítica crônica.

Serviço

Campanhas Junho Vermelho e Laranja

Data: Sábado (22/06)

Local: Estação Mauá, que atende a Linha 10-Turquesa;

Estações Dom Bosco, Guaianases e Estudantes, que atendem a Linha 11-Coral;

Estação Jardim Helena-Vila Mara, que atende a Linha 12-Safira;

Estação Guarulhos-CECAP, que atende a Linha 13-Jade

Horário: 09h às 12h e 13h às 16h

Data: Domingo (22/06) e quarta-feira (26/06)

Local: Estação Guarulhos-CECAP, que atende a Linha 13-Jade

Horário: 08h às 12h e 13h às 21h

Data: Sexta-feira (28/06)

Local: Estação Guarulhos-CECAP, que atende a Linha 13-Jade

Horário: 09h às 16h