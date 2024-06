Estações da CPTM recebem ação em referência à campanha Junho Vermelho

No sábado (29/06) as estações Jardim Helena-Vila Mara, Dom Bosco, Guaianases, Mauá e Estudantes da CPTM recebem ação em referência ao Junho Vermelho. Em parceria com a Proz Educação, os serviços ocorrerão nos seguintes horários: das 9h às 12h e das 13h às 16h. Serão ofertados serviços de saúde como aferição de pressão arterial (sem limite de atendimentos) e teste de glicemia capilar em pessoas diabéticas ou com histórico de diabetes na família (limitados a 100 por estação). Também serão oferecidas orientações sobre a doação de sangue.

As campanhas do mês de junho dirigem-se à informação e prevenção sobre a saúde do sangue: a importância da doação de sangue.

Serviço

Campanha Junho Vermelho

Data: Sábado (29/06)

Local: Estação Mauá que atende a Linha 10-Turquesa;

Estações Dom Bosco, Guaianases e Estudantes, que atendem a Linha 11-Coral;

Estação Jardim Helena-Vila Mara, que atende a Linha 12-Safira;

Horário: 09h às 12h e 13h às 16h