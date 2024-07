Estações da CPTM recebem ação em referência à campanha Julho Amarelo 

Nesta terça-feira (02/07), quem passar pelas estações Jardim Helena-Vila Mara, Dom Bosco, Guaianases, Mauá, Estudantes, Guarulhos-CECAP e Tamanduateí da CPTM terá a oportunidade de participar da ação em referência ao Julho Amarelo.

Em parceria com a Proz Educação, os serviços ocorrerão nos seguintes horários: das 9h às 12h, 13h às 16h e das 19h às 22h. Haverá informações para a conscientização da hepatite e serão ofertados serviços de saúde como aferição de pressão arterial (sem limite de atendimentos) e teste de glicemia capilar em pessoas diabéticas ou com histórico de diabetes na família (limitados a 100 por estação).

Julho Amarelo

A campanha “Julho Amarelo” foi instituída no Brasil com a finalidade de reforçar ações de prevenção e controle das hepatites virais. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

Nem sempre a doença apresenta sintomas. Quando aparecem, se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

As hepatites virais, foco da campanha, são inflamações causadas por vírus representados por A, B, C, D e E.

Serviço

Campanha Julho Amarelo

Data: Terça-feira (02/07)

Local: Estações Tamanduateí e Mauá que atendem a Linha 10-Turquesa;

Estações Dom Bosco, Guaianases e Estudantes, que atendem a Linha 11-Coral;

Estação Jardim Helena-Vila Mara, que atende a Linha 12-Safira;

Estação Guarulhos-CECAP, que atende a linha 13-Jade;

Horário: 09h às 12h, 13h às 16h e das 19h às 22h