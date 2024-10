Estações da CPTM oferece serviços para mulheres durante Outubro Rosa

Sete estações da CPTM irão receber serviços para mulheres, que incluem serviços de saúde e orientação jurídica. As ações serão realizadas nesta quinta-feira (31) e fazem parte da campanha do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama.

A Estação Suzano recebe um serviço de orientação sobre serviços de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Além disso, a mulher que passar pela Estação Suzano também poderá contar com orientação jurídica e de prevenção ao câncer de mama. O evento ocorrerá das 9h às 12h tem participação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do município e do Departamento da Mulher de Suzano, da OAB Suzano, do Centro de Referência e Apoio a Vítimas (Cravi), Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Governo.

Durante a ação, terá também a atração musical “Bateria Mentes Brilhantes”, grupo musical de percussão da Associação de Assistência a Mulher ao Adolescente e a Criança Esperança (AAMAE), que realiza pesquisas de ritmos de percussão da cultura brasileira de diversas regiões. .

Já as estações Jardim Helena-Vila Mara, Dom Bosco, Guaianases, Mauá, Estudantes e Guarulhos-Cecap recebem na mesma data ações da Proz Educação, com aferição de pressão arterial, Índice de Massa Corporal (IMC), além de ações de orientação sobre o câncer de mama. Os atendimentos são feitos das 09h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 21h.

Estação Suzano – Linha 11-Coral: das 09h às 12h

Estação Mauá (Linha 10-Turquesa); Estações Dom Bosco, Guaianases e Estudantes (Linha 11-Coral); Estação Jardim Helena-Vila Mara (Linha 12-Safira); Estação Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade): das 09h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 21h