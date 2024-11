Estácio promove palestra gratuita com Tiago Abravanel em São Paulo

O ator e cantor Tiago Abravanel estará em São Paulo nesta quarta-feira (27) para a palestra Teatro Musical: Um Mercado em Ascensão. O evento, em parceria com o Instituto Yduqs, acontecerá na Estácio Liberdade, às 19h30. O encontro também contará com a presença de Tinno Zanni, diretor, produtor e arte-educador, e de Bia Izar, diretora de produção cultural. A transmissão será ao vivo no YouTube, basta acessar o link.

Durante a palestra, os convidados abordarão o crescimento do mercado de teatro musical no Brasil, suas oportunidades e desafios, e compartilharão experiências pessoais no setor.