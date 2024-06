Estação Vila Sônia recebe primeira máquina para entrega de métodos de prevenção ao HIV

A ViaQuatro, operadora da linha 4-Amarela de São Paulo, instalou nesta segunda-feira (3) uma máquina que realiza entregas automáticas de kits de testagem e profilaxia pré e pós-exposição ao HIV. A iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde da cidade de São Paulo, por meio da Coordenadoria de IST/Aids da Secretaria Municipal da Saúde, busca ampliar o acesso dos cidadãos às estratégias de prevenção que reduzem as chances de infecção dessa e de outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Os usuários interessados em acessar as profilaxias poderão realizar teleconsultas por meio do canal SPrEP – PrEP e PEP online, disponível no aplicativo e-saúdeSP, de segunda a sexta-feira, das 18 às 22h, incluindo finais de semana e feriados. Após a consulta, a equipe médica emitirá uma receita e acionará o envio de um link via SMS com o QR-Code que será lido pela máquina, liberando de forma automática a profilaxia, já prescrita previamente pelo profissional de saúde, e mais um kit de autoteste para HIV.

Segundo dados do último Boletim Epidemiológico desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde da cidade de São Paulo referente a 2022, a capital aponta redução do número de novos casos de infecção por HIV pelo sexto ano consecutivo. Em 2022 foram 2.066 registros, 45% a menos do que os 3.761 contabilizados há seis anos. Na comparação com 2021, que teve 2.393 novos casos, a queda foi de 13,6%. Em 2017, 2018, 2019 e 2020, houve, respectivamente, 3.713, 3.285, 2.972 e 2.518 novas infecções por HIV (sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana, causador da Aids) na cidade.

A instalação da máquina é mais uma parceria com a ViaQuatro, que auxiliou nos últimos anos na ampliação da disponibilização de preservativos internos e externos na cidade. A Estação Vila Sônia – Professora Elisabeth Tenreiro atende, em média, 40 mil passageiros por dia, transportando pessoas da zona oeste e cidades vizinhas à região central da Capital. O terminal também conta com integração a ônibus municipais e intermunicipais.