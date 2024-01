Estação Utinga recebe ‘Mostra de Arte Utinga’ com grafite urbano

O Grupo CGG, Coletivo de Artistas Urbanos, está prestes a transformar a Estação Utinga da CPTM em um espetáculo de cores, formas e expressão artística. Neste fim de semana, 20 e 21 de janeiro, das 10h às 18h, o local será palco da “Mostra de Arte Utinga”, um evento que busca conectar a comunidade com a linguagem contemporânea do grafite urbano.

A proposta do coletivo é revitalizar o espaço urbano por meio da arte, utilizando os muros da Estação Utinga como tela para expressões criativas e impactantes. Durante a ocasião, os artistas estarão dedicados a criar obras que transcendem as fronteiras do convencional, explorando temas sociais, culturais e urbanos.

A Mostra de Arte Utinga é realizada em parceria com o Grupo Gruta, um coletivo cultural comprometido com a promoção da arte em suas diversas formas. Juntos, a CPTM, CGG e GRUTA unem seus objetivos para proporcionar uma experiência única aos passageiros do local.

As pessoas estão convidadas a participar deste evento gratuito, com o intuído de visualizarem em tempo real a transformação visual do espaço na Estação Utinga. Além disso, os visitantes terão a chance de interagir com os artistas, entendendo o processo criativo por trás de cada obra.