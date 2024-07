Estação Tatuapé recebe apresentação de bandas de Rock nesta quinta-feira (04)

Quem passar pela Estação Tatuapé da CPTM vai poder curtir o som do Festival CPTM/Galeria do Rock que acontece nesta quinta-feira (04/07), das 14h às 17h. A segunda edição do evento traz as apresentações das bandas Indigo DC, com repertório trabalhado no Indie Rock, e Talk Noise, com o show no estilo Rock Alternativo.

A ação, realizada em três edições nas estações da CPTM, sempre as quintas-feiras – a primeira foi na Estação da Luz -, é uma prévia da programação do Festival Franco do Rock, organizado pela Galeria do Rock e Secretaria de Cultura de Franco da Rocha, que acontecerá na cidade de Franco da Rocha nos dias 20 e 21 de julho para celebrar o mês do rock.

Sobre as bandas

Taksi Noise é um trio paulistano que se inspira na musicalidade dos anos 90 e 2000. A banda tem no repertório o rock alternativo e traz composições que retratam a realidade das grandes cidades.

A Indigo DC é uma banda indie paulista formada em 2020 e traz no repertório os estilos Pop, Rock e Eletrônico. Seu projeto Melancolia, lançado em 2022, tem letras inspiradas em reflexões do dia a dia.

Serviço

Festival CPTM/Galeria do Rock

Local: Estação Tatuapé, que atende as linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM

Data: Quinta-feira (04/07)

Horário: Das 14h às 17h