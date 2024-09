Estação Tatuapé recebe ação em celebração ao Dia da Alfabetização nesta sexta-feira (06)

Quem passar pela Estação Tatuapé da CPTM nesta sexta-feira (06/09), das 10h às 12h e das 13h às 15h, poderá participar da contação de histórias em homenagem ao Dia Mundial Da Alfabetização, comemorado no domingo (08/09). A ação, uma parceria entre Associação Viva e Deixe Viver e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), tem como objetivo conscientizar os passageiros sobre a importância da leitura para estimular a criatividade, contribuir com o crescimento do vocabulário, melhora na escrita e despertar nos pequenos o amor pelos livros.

Durante o evento, os voluntários da ONG contarão histórias infantis para passageiros e seus filhos, levando histórias, promovendo a cultura e se conectando com pessoas de todas as idades.

Serviço

Dia da Alfabetização

Local: Estação Tatuapé – que atende as Linhas 11-Coral e 12-Safira

Data: Sexta-feira, 06 de setembro

Horário: das 10h às 12h e das 13h às 15h