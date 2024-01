Estação Tatuapé recebe ação de cadastramento para vagas de estágio e cursos

Nesta terça (30) e quarta-feira (31), estudantes entre 14 e 24 anos matriculados no ensino médio, técnico ou superior podem fazer o cadastro para vagas de estágio e cursos de aprendizagem na Estação Tatuapé da CPTM, das 11h às 15h.

Durante a ação, parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (Ciee), haverá divulgação de cursos online, orientações e atendimento pelos profissionais do Ciee, que prestam apoio aos jovens na procura de vagas de estágio e auxilia na solução de dúvidas em relação ao mundo do trabalho.