Estação Tatuapé da CPTM terá apresentação de coral natalino na segunda-feira (25)

O clima natalino vai tomar conta da estação Tatuapé da CPTM com apresentações de coral natalino na segunda-feira (25/11), em dois horários às 19h30 e às 20h30. A ação é uma iniciativa do projeto Coral Canto para a Vida, que pretende oferecer momentos de alegria e conforto ao público por meio da música.

Durante os espetáculos de 30 minutos cada, o público poderá curtir o repertório de canções com temática de amor, confraternização e irmandade, como ‘Dia Feliz’, ‘Ouço o convite’, ‘Natal para relembrarmos’, ‘Dai Glória’, ‘Salvação em Jesus Cristo’, ‘Agnus Dei’ com ‘Vinde, adoremos’ e ‘Finale’ com ‘Hallelujah (Aleluia)’ de Handel.

Arte e cultura na CPTM

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Apresentação de Coral Natalino

Data: sexta-feira (25)

Local: Estação Tatuapé, que atende as Linhas 11-Coral e 12-Safira

Horário: às 19h30 e às 20h30