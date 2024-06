Estação Tatuapé da CPTM terá ação de conscientização sobre violência contra idosos

A Estação Tatuapé da CPTM recebe nesta segunda-feira (17/06) uma ação sobre o Junho Violeta, com o objetivo de informar os passageiros sobre a violência contra pessoas idosas.

Entre 07h30 e 09h30 e entre 17h30 e 19h30, um professor com um grupo de 15 alunos realização atividades físicas voltadas para o público idoso com alongamentos. Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Social disponibilizará informações sobre a violência contra essas pessoas.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, a campanha Julho Violeta promove a conscientização e reforça o debate na luta pelos direitos das pessoas com 60 anos ou mais. Durante todo o mês são realizadas ações de conscientização contra os abusos e violências aos idosos. A campanha reforça esse debate e promove iniciativas que garantam mais dignidade aos idosos, além de estimular o envelhecimento saudável e ativo.

Ainda segundo a secretaria, entre os objetivos da pauta está a luta contra o etarismo na sociedade, caracterizado pela discriminação em razão da idade mais avançada, que tem sido cada vez mais observado no dia a dia de idosos. O preconceito enfatiza uma conotação negativa das pessoas na terceira idade, o que resulta em uma desvalorização do idoso e, consequentemente, a sua exclusão social. A discriminação se reflete no aumento de denúncias violações contra essa parcela da população.

A violência contra idosos pode se manifestar de diferentes formas e um dos objetivos da campanha Junho Violeta é conscientizar todos dessas práticas prejudiciais à saúde e a dignidade emocional, psicológica e econômica das pessoas na terceira idade.

Serviço

Junho Violeta – Ação de conscientização sobre violência contra pessoas idosas

Local: Estação Tatuapé – Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM

Data: 17/06/2024

Horários: Entre 07h30 e 09h30 e entre 17h30 e 19h30.