Estação Tatuapé da CPTM recebe exposição Plantando Cultura

Quem passar pela Estação Tatuapé da CPTM, entre os dias 08/11 a 03/12, poderá aproveitar a exposição fotográfica Plantando Cultura, que reúne imagens de André François e mais 15 fotógrafos com temas abstratos e urgentes para a sociedade, como sustentabilidade, igualdade, saúde e bem-estar.

A exposição, realizada pela AF Imagens, com incentivo do ProAC do Governo do Estado de São Paulo e apoio da ONG ImageMagica, pretende despertar conscientização sobre Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU, para dar visibilidade e inspirar iniciativas da agenda 2030.

As imagens que compõem a exposição mostram a evolução da cultura através dos olhares de cada fotógrafo, com a curadoria de André François, com mais de 30 anos de atividade e reconhecimento na fotografia humanitária e documental.

Serviço

Exposição Plantando Cultura

Onde: Estação Tatuapé, que atende a Linha 11-Coral

Data: 08/11 a 03/12