Estação Tatuapé da CPTM recebe ação de saúde nesta quinta-feira (14)

Nesta quinta-feira (14/11), na Estação Tatuapé da CPTM, das 09h30 às 13h30, será realizada ação de saúde em parceria com a coordenação Programa Estadual IST/Aids – Secretaria de Saúde. A ocasião terá distribuição de autotestes de HIV e testes rápidos de HIV e Sífilis por meio de punção digital para diagnosticar precocemente pessoas que não saibam seu status sorológico, com espaço reservado para realização de testagem com ou sem supervisão de um profissional de saúde.



Além disso, no local, será ofertada a PrEP – profilaxia pós exposição ao HIV, destinados a pessoas expostas ao vírus por relações sexuais. E, ainda, haverá distribuição de preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante. Os profissionais também vão aproveitar para dar orientações sobre prevenção a infecções sexualmente transmissíveis (IST).



Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção do bem-estar de seus passageiros.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.



Serviço

Ação de Saúde para Testagem IST’s e PrEP

Local: Estação Tatuapé, que atende as linhas 11-Coral e 12-Safira

Data: quinta-feira (14/11)

Horário: das 09h30 às 13h30