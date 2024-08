Estação Tamanduateí recebe exposição em homenagem aos 32 anos da CPTM

Quem passar pela Estação da Tamanduateí da CPTM a partir desta terça-feira (13/08) terá oportunidade de apreciar a Exposição “CPTM 32 Anos: 1992 a 2024”, um compilado de imagens fotográficas que mostram os bastidores, arquitetura e momentos do cotidiano das estações e fazem uma homenagem as mais de três décadas de atuação da companhia de trens.

Em parceria com o curso de Tecnólogo em Fotografia do Senac Lapa Scipião, os trabalhos foram realizados pelos alunos que colocaram em prática as técnicas e também suas inspirações para produzir, sob a visão de cada um, as 11 imagens que compõem a exposição comemorativa.

A mostra “CPTM 32 Anos: 1992-2024” é um ensaio virtual a partir do olhar dos alunos Dmitri Nyelschi, Giorgia Tambelli, Heloisa Sant’ana Rodrigues, Lua Londine, Luciana Faustine, Vitória Santana, com curadoria da professora Ana Laura Gamboggi Taddei.

A exposição poderá ser vista até 13/09.

Serviço

Exposição “CPTM 32 Anos: 1992 a 2024”

Local: Estação Tamanduateí – Linha 10-Turquesa da CPTM

Data: de 13/08 a 13/09/2024