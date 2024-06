Estação Tamanduateí recebe ações para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente

A Estação Tamanduateí da CPTM receberá nesta quarta-feira (05/06) duas ações em referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na mesma data, com o objetivo de chamar a atenção da população para os problemas ambientais e mostrar que é possível cada um fazer a sua parte para cuidar do lugar em que vivemos.

Entre 09h e 16h haverá uma caixa para recolhimento de materiais eletrônicos, como celulares antigos ou carregadores. A caixa da campanha “Acelerando pelo meio ambiente”, uma parceria da CPTM com a Circulare, ficará disponível na estação por 30 dias, mas neste horário haverá a troca dos materiais por 60 copos/squeezes.

Além disso, a estação também receberá a exposição do artista plástico Valter Nú , com a instalação de Ecoarte “É Peixe é Pira”, onde “Pira” significa “Peixe” no tronco linguístico tupi-guarani. As esculturas da exposição estarão distribuídas em dois pontos estratégicos da estação: antes da linha de bloqueio e no jardim próximo ao bicicletário, na Rua Guamiranga.

O objetivo é apresentar ao público e despertar a atenção para a vida e a despoluição de nossos rios e córregos urbanos, considerando que os peixes fazem parte de um ecossistema.

O dia 05 de junho foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) como Dia Mundial do Meio Ambiente em 1972, e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados, por muitos, inesgotáveis.

Serviço

Dia Mundial do Meio Ambiente

Data: 05/06/2024

Local: Estação Tamanduateí – Linha 10-Turquesa da CPTM

Campanha “Acelerando pelo Meio Ambiente”

Das 09h às 16h



Instalação “É peixe, é pira”

Durante toda a operação comercial