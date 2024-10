Estação São Caetano do Sul recebe ação de Outubro Rosa nesta terça-feira (22)

Quem passar pela Estação São Caetano do Sul da CPTM nesta terça-feira (22) poderá contar com uma ação de conscientização e prevenção do câncer de mama e do câncer de útero. Serão oferecidas orientações sobre o autoexame das mamas com molde anatômico e a importância do papanicolau, além de um painel lúdico para registro das usuárias, planejamento reprodutivo e entrega de preservativos interno e externo.

A ação, promovida pelo Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), acontece das 08h às 12h e das 13h às 17h.

Sobre o Outubro Rosa

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure.

A data, celebrada anualmente, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.