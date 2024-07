Estação São Bento terá lote de ingressos do Chic Show com desconto aos passageiros do Metrô

O Metrô de São Paulo está oferecendo uma carga de ingressos a preços populares para o lendário Chic Show, que vai acontecer no próximo sábado (13), no Allianz Parque. As entradas com desconto – de R$ 460 para R$ 150 – são para a Cadeira Nível 1 e podem ser adquiridas até o dia 12 de julho na estação São Bento (Linha 1-Azul).

Os passageiros poderão comprar seus ingressos na loja EP12A, no Pátio São Bento, das 12 às 20h. Essa estação foi escolhida por ser parte da cultura da Black Music, quando foi palco de apresentações entre os anos 70 e 90.

A promoção é resultado da parceria entre o Metrô de São Paulo – escolhido como o transporte oficial do evento – e a produção do Chic Show, celebrando os 50 anos de operação do primeiro metrô do país e da Black Music no cenário musical brasileiro.

Sobre o Chic Show

Desde os anos 1970, o Chic Show representa a transformação social, cultura e política para a população preta e tem sido uma referência na cena musical de São Paulo: trazendo ícones como James Brown, Tim Maia e Jorge Ben e pavimentando o caminho para gêneros como o rap e o hip hop por aqui. Uma festa que virou festival e que continua propondo a celebração da cultura e da música negra, agora com Lauryn Hill, Mano Brown e Criolo para atrair mais de 30 mil pessoas, no dia 13 de julho, no Allianz Parque.

50 anos do Metrô – Conectado com a Cidade

A iniciativa faz parte das comemorações dos 50 anos do Metrô de São Paulo e reflete sua nova diretriz: ser um metrô mais conectado com a cidade. Com a premissa de se apresentar ao passageiro como mais do que um meio de transporte entre casa e trabalho, o Metrô celebra 50 anos visando se tornar um facilitador de experiências únicas e enriquecedoras a seu público.