Estação Santo André terá ação de saúde no combate à dengue e outras arboviroses

A Estação Santo André da CPTM recebe, nesta terça-feira (12/11), ação de saúde no combate à dengue e outras arboviroses, em parceria com o Departamento de Vigilância a Saúde do município.

Entre 08h e 12h, os passageiros receberão informações educativas sobre o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e Chikungunya e demais arboviroses. A atividade faz parte das ações da “Semana Nacional de Mobilização contra as Arboviroses”, que acontece de a 11 a 16 de novembro.

De acordo com o Ministério da Saúde, as arboviroses são um grupo de doenças virais que são transmitidas principalmente por artrópodes, como mosquitos e carrapatos. Os principais vetores das arboviroses são os mosquitos, que se tornam portadores do vírus ao picar uma pessoa infectada e, subsequentemente, passam o vírus para outras pessoas durante suas picadas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), até 5 de novembro deste ano, São Paulo registrou mais de 2 milhões de casos e 1.899 óbitos provocados pela dengue.