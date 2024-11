Estação Santo André da CPTM terá ação de saúde no combate à dengue e outras arboviroses nesta terça-feira (12)

A Estação Santo André da CPTM recebe, nesta terça-feira (12/11), ação de saúde no combate à dengue e outras arboviroses, em parceria com o Departamento de Vigilância a Saúde do município.



Entre 08h e 12h, os passageiros receberão informações educativas sobre o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e Chikungunya e demais arboviroses. A atividade faz parte das ações da “Semana Nacional de Mobilização contra as Arboviroses”, que acontece de a 11 a 16 de novembro.

De acordo com o Ministério da Saúde, as arboviroses são um grupo de doenças virais que são transmitidas principalmente por artrópodes, como mosquitos e carrapatos. Os principais vetores das arboviroses são os mosquitos, que se tornam portadores do vírus ao picar uma pessoa infectada e, subsequentemente, passam o vírus para outras pessoas durante suas picadas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), até 5 de novembro deste ano, São Paulo registrou mais de 2 milhões de casos e 1.899 óbitos provocados pela dengue.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.



Serviço

Ação de saúde preventiva contra arboviroses

Data: terça-feira (12/11/2024)

Horário: Das 08h às 12h

Local: Estação Santo André (Linha 10-Turquesa da CPTM)