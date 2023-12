Estação Santa Cruz, da Linha 5-Lilás, recebe Bazar Itinerante da AACD

Às vésperas do Natal, a Estação Santa Cruz, da Linha 5-Lilás, recebe o Bazar Itinerante da AACD. Entre os dias 11 e 15 de dezembro, das 10h às 16h, serão vendidos produtos novos e seminovos com o objetivo de contribuir para a manutenção dos atendimentos realizados pela Instituição.

O Bazar Itinerante da AACD conta com roupas, calçados, acessórios, itens de higiene pessoal e outros objetos em boas condições, com preço sempre abaixo do mercado. Além de aproveitar as ofertas, o público que frequenta a estação poderá abraçar a causa da pessoa com deficiência física, beneficiando os pacientes da Instituição.

Essa não é a primeira vez que o Bazar Itinerante da AACD desembarcou na Estação Santa Cruz. Em agosto, a iniciativa conseguiu arrecadar recursos que permitiram a viabilização de mais de 800 atendimentos promovidos pela Instituição.

Caso queira ajudar nessa corrente solidária, além de comprar no bazar itinerante também é possível visitar o bazar permanente na sede da AACD (Rua Borges Lagoa, 1603 – Vila Clementino), e o Bazar Samburá (Rua França Pinto, 783 – Vila Mariana), que também é da Instituição. Para mais informações, acesse o site da AACD (https://aacd.org.br/doe/bazares).

Serviço – Bazar Itinerante da AACD

Local: Estação Santa Cruz, Linha 5-Lilás

Dias: 11 a 15 dezembro de 2023

Horário: 10h às 16h