Estação Santa Cecília tem cinema gratuito até sábado com parceria entre Epson e Metrô

A ação Cinemetrô, que está oferecendo sessões gratuitas de cinema para o público em geral, acontece todos os dias até o próximo sábado (20/07) na estação Santa Cecília da linha vermelha do Metrô, sempre das 15h às 21h. A seleção de filmes inclui clássicos da história do futebol, além de uma programação variada pensada para o período das férias, com oferta de filmes infanto-juvenis. Na estação República, também da linha vermelha, a sala de cinema itinerante ficará disponível de 22 de julho até 5 de agosto, no mesmo horário.

A ação é resultado da parceria entre a Epson, líder global em impressão e projeção de imagens, e o Metrô de São Paulo, que comemora 50 anos em setembro. O stand de cinema é equipado com cadeiras personalizadas, pipoca gratuita e projetores Epson EpiqVision, que irão exibir uma programação cultural especialmente cedida pela Cinemateca.

A ação visa proporcionar momentos de lazer e cultura aos milhões de usuários do Metrô de São Paulo. Com essa iniciativa, a Epson espera reafirmar seu compromisso com a promoção da cultura e do entretenimento, conectando-se de forma significativa com o público paulistano.

Serviço

Estação Santa Cecilia

Até 20 de julho – das 15h às 21h

Estação República

De 22 de julho até 5 de agosto – das 15h às 21h