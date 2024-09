Estação República recebe Arena Paralímpica e exposição

Em celebração às Paralimpíadas de Paris, a Estação República do Metrô de São Paulo será palco de duas ações especiais, destacando o esporte paralímpico e seus atletas.

De 4 a 6 de setembro, das 10 às 17h, a estação recebe a Arena Paralímpica, organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A ação tem como objetivo apresentar o Movimento Paralímpico ao público, oferecendo a oportunidade única de experimentar modalidades como basquete em cadeira de rodas, bocha e tênis de mesa.

Além das atividades práticas, a Arena contará com uma exposição de materiais esportivos e cartazes informativos, proporcionando uma imersão completa no universo paralímpico.

Paralelamente, até o dia 26 de setembro, quem passar pela estação poderá visitar a exposição “Somos Vencedores”.

A mostra fotográfica destaca o Time SP Paralímpico, retratando o dinamismo de 12 modalidades esportivas através de 21 imagens impactantes. As fotos, distribuídas estrategicamente na Estação República, visam inspirar e sensibilizar o público sobre a importância e a beleza do esporte paralímpico, reforçando valores de inclusão e diversidade.

As ações fazem parte da programação especial do Metrô para as Paralimpíadas de Paris, reafirmando o compromisso da empresa com a promoção da acessibilidade e a valorização do esporte como ferramenta de transformação social.

Serviço:

Arena Paralímpica

Data: 04 a 06 de setembro de 2024

Local: Estação República

Horário: das 10 às 17h

Exposição “Somos Vencedores”

Data: 28 de agosto a 26 de setembro de 2024

Local: Estação República

Horário: Durante o horário de funcionamento da estação