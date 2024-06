Estação República do Metrô terá festa junina durante dois dias com músicas e comida típicas

A festa junina do Metrô começa nesta quarta (26), a partir das 15h e se repete no mesmo horário na quinta-feira (27) na estação República (Linha 3-Vermelha), trazendo opções de músicas e comidas típicas aos passageiros.

O evento, realizado em parceria inédita com o Centro de Tradições Nordestinas (CTN), contará com diversas atrações artísticas, como trio de forrozeiros, repente, folguedos e cordel cantante. Os passageiros também poderão participar das danças típicas com uma quadrilha junina que se apresentará no local.

Quem passar por lá também poderá se deliciar com as comidas tradicionais como curau, pamonha, canjica e até opções de comida vegana. Ainda haverá barracas com artesanatos e xilogravura.

Programação dia 26/06

– MetrôArte

– Espetáculo cênico musical: FOLGUEDOS e BRINQUEDOS com Cia. Pé no Chão

– Quadrilha com passageiros

– Trio de forrozeiros

– Quadrilha profissional

Programação dia 27/06

– Espetáculo cênico – De repente em cordéis com Cordel Cantante

– MetrôArte

– Trio de forrozeiros

– Quadrilha profissional

– Banda dos Seguranças do Metrô especial junino