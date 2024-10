Estação recebe estúdio móvel com tatuagem gratuita para mulheres que tiveram câncer de mama

Em apoio ao Outubro Rosa, a Estação Marechal Deodoro, da Linha 3-Vermelha do Metrô, recebe nesta terça (15), quarta (16) e quinta-feira (17) o Tattoo Truck Tour, um estúdio móvel de tatuagem. Nessa ação, mulheres com cicatrizes decorrentes do câncer de mama poderão se candidatar para receber uma tatuagem gratuita, transformando-as em arte. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), o Metrô e o estúdio de tatuagem Nanni Ink e tem o objetivo de aumentar a autoestima dessas mulheres, fazendo com que se sintam bem com a própria pele.

O projeto, idealizado pelos tatuadores Stella e Gabriel Nanni, auxilia tanto mulheres quanto homens que passaram por mastectomia — parcial ou total da mama — a recuperarem sua autoestima. Através de sua arte, eles contribuem para melhorar a qualidade de vida dos sobreviventes de câncer de mama, cobrindo cicatrizes e fazendo reconstituições de forma gratuita. Nos dias 15, 16 e 17, das 10h às 16h, os tatuadores estarão na Estação Marechal Deodoro realizando tatuagens em homens e mulheres que tiverem agendado previamente.

Requisitos para fazer a tatuagem

O projeto atende homens e mulheres que tiveram câncer de mama. As tatuagens são feitas somente em maiores de 18 anos, em pessoas que não estejam em processo de quimioterapia e que tenham a cicatriz há mais de um ano.

Para agendar um horário, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp do estúdio, no número (19) 98199-0366. O atendimento será feito de acordo com a ordem de procura e dentro das condições de atendimento da dupla de tatuadores.

Outubro Rosa

A campanha tem como objetivo alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois do câncer de pele. A idade é um dos principais fatores de risco para a doença, sendo que quatro em cada cinco casos ocorrem após os 50 anos. Os principais fatores de risco comportamentais são: excesso de peso, falta de atividade física e consumo de bebida alcoólica. Homens também têm câncer de mama, embora seja mais raro.

Serviço

Tattoo Truck Tour

Data: de 15 a 17 de outubro

Endereço: Estação Marechal Deodoro (Praça Marechal Deodoro, s/nº)