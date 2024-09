Estação Prefeito Saladino recebe mostra de arte urbana neste domingo (29)

A Estação Prefeito Saladino da CPTM irá receber neste domingo (29/09) o CGG Ocupa, mostra de arte urbana com a participação de 14 artistas que criarão suas obras no local entre 8h e 20h, ao vivo.

A mostra será promovida pelo Coletivo Galeria Gruta (CGG), que irá montar um recorte da produção de arte urbana contemporânea com representantes de várias tendências, com obras desenvolvidas especialmente para os espaços da estação. Dois artistas são do próprio CGG e outros 12 serão convidados pelo grupo.

O coletivo, que já realizou mostra semelhante na Estação Utinga, também localizada em Santo André em janeiro deste ano, apresentará diferentes linguagens artísticas, como grafitti e murais produzidos com colagens de lambes, pinturas com tinta spray e stencil, por exemplo.

Serviço

CGG OCUPA – Mostra de Arte Urbana Estação Prefeito Saladino

Data: 29/09/2024, domingo

Horário: Das 08h às 20h

Local: Estação Prefeito Saladino, Linha 10-Turquesa da CPTM