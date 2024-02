​Estação Palmeiras-Barra Funda recebe Programa Clínica Financeira

Nesta terça (20) e quarta-feira (21), a Estação Palmeiras-Barra Funda receberá a Clínica de Educação Financeira, evento gratuito que tem como objetivo proporcionar orientação financeira à população. A ação, parceria com o Instituto Sicoob, ocorre das 10h às 16h.

Durante os dois dias, os passageiros terão a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre orçamento pessoal e familiar, endividamento, investimentos e outros temas relacionados à educação financeira. Os profissionais estarão disponíveis para fornecer orientações práticas e personalizadas, visando o fortalecimento da saúde financeira dos passageiros da CPTM.

O Instituto Sicoob é uma instituição renomada e comprometida com o desenvolvimento socioeconômico, parceiro que torna possível a realização da iniciativa. A clínica financeira é parte do compromisso conjunto de ambas as entidades em promover a educação financeira como ferramenta fundamental para o bem-estar individual e coletivo.

Além dos atendimentos financeiros personalizados, a Clínica de Educação Financeira também irá oferecer momentos de descontração aos visitantes. Pipoca e algodão doce serão distribuídos gratuitamente, proporcionando um ambiente acolhedor e propício para a troca de conhecimentos e experiências.

“Acreditamos que a educação financeira é um pilar essencial para o desenvolvimento sustentável da comunidade. Ao unir forças com voluntários capacitados, buscamos não apenas oferecer orientações, mas também criar um espaço acolhedor para discutir e aprender sobre finanças de maneira acessível e descontraída”, destaca Rodrigo Pontes, gerente de Marketing da CPTM.

Programa Clínica Financeira

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda, que atende as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa (Serviço 710), e Expresso Aeroporto

Datas: 20 e 21 de fevereiro

Horário: 10h às 16h