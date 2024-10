Estação Palmeiras-Barra Funda recebe exposição “Direitos e Deveres das Crianças”

Quem passar pela estação Palmeiras-Barra Funda nesta terça-feira (22/10) poderá apreciar a exposição que conta com gravuras produzidas pelos estudantes da Escola Concept. Ao todo serão 34 posters exibidos. A mostra estará na estação até o dia 21 de novembro.

Os pôsteres foram criados por crianças com idades entre 5 e 10 anos e buscam retratar os direitos e deveres das crianças. O projeto incentiva as crianças a aprenderem umas com as outras, tornando este projeto um poderoso exemplo de aprendizagem colaborativa.

Serviço

Exposição Direitos e Deveres das Crianças

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda, que atende a Linha 7-Rubi da CPTM

Data: 22 de outubro a 21 de novembro