Estação Palmeiras-Barra Funda recebe Coletivo Pink em referência ao Outubro Rosa

Os passageiros que utilizam a Estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM poderão aproveitar uma intensa programação de conscientização sobre o câncer de mama, em referência à Campanha Outubro Rosa, que acontece de 01 a 13 de outubro. De natureza colaborativa, o projeto reúne 12 das principais associações de pacientes e entidades do Brasil, conectadas pela Pfizer.

Na área próxima ao acesso à plataforma do serviço Expresso Aeroporto, uma estrutura foi montada para abrigar as ações do projeto. Um dos destaques é uma exposição dedicada à história das mulheres que têm transformado o cenário do câncer de mama ao longo dos séculos, a partir de avanços e conquistas. Uma delas é a polonesa Marie Curie, que fez história como a primeira mulher a conquistar um Prêmio Nobel, com descobertas que revolucionariam o tratamento oncológico. Realizada pela Aflora Cultural, em parceria com a Yabá Consultoria, a exposição tem apoio via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A exposição destaca não apenas os feitos femininos na ciência e na medicina, como também os avanços alcançados por essas mulheres no âmbito social. “Líderes sociais, pacientes e comunicadoras, cada uma à sua maneira, também vêm transformando a vida de milhões de pessoas que enfrentam o câncer de mama. Para exaltá-las, essa exposição reúne histórias inspiradoras que legitimam a genialidade feminina e marcam a força das mulheres em atos de coragem e dedicação a um propósito maior: a vida de outras mulheres”, diz a diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro.

Para chegar aos perfis das mulheres que fazem parte da exposição foi realizado um mapeamento minucioso, ainda em 2023, a partir do diálogo com profissionais de saúde, associações de pacientes e comunicadores de várias partes do Brasil.

Os passageiros também poderão interagir com a Pinker: avatar feminino que vai tirar dúvidas sobre o câncer de mama e conversar sobre outros tipos de tumores de grande impacto para a saúde feminina, como os de pulmão, intestino e colo de útero. No local também haverá espaço para oficinas e atividades socioculturais.

Uma animação focada nos direitos e conquistas relacionados ao combate ao câncer complementa a programação, com o intuito de aproximar o universo das políticas públicas do dia a dia das pessoas e destacar a importância do papel de cada um como agente de transformação social.

“Dentro da nossa política de responsabilidade social e cidadã, temos o compromisso de ampliar as ações que levem informação, esclarecimento e conscientização à população. Pelas nossas estações passam milhares de pessoas todos os dias e a ocupação desses espaços com projetos voltados à saúde e bem-estar é uma forma de compromisso com a sociedade”, afirma Michael Cerqueira, presidente da CPTM.

Sobre o Coletivo Pink

O movimento Coletivo Pink – Por um Outubro além do Rosa nasceu em 2018, comprometido com dois objetivos principais: ampliar o diálogo sobre o câncer de mama com toda a sociedade e fortalecer o protagonismo das mulheres que enfrentam a doença. Trata-se de um projeto colaborativo que reúne as principais associações de pacientes e entidades do Brasil, conectadas pela Pfizer. Ao longo dos anos, a iniciativa vem mobilizando, acolhendo, engajando e informando milhões de brasileiros, posicionando-se como um expoente dentro do Outubro Rosa e mantendo uma atuação informativa durante o ano todo.

Fazem parte da edição 2024 do Coletivo Pink as seguintes associações de pacientes e entidades: Instituto Oncoguia, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), o Instituto Vencer o Câncer, Instituto Lado a Lado pela Vida, Mão Amiga – Grupo Beltronense de Prevenção ao Câncer, movimento Avon Câncer de Mama, União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama (UNACCAM), Recomeçar, Américas Amigas, Amor e União Contra o Câncer (AMUCC), Nossa Casa e Instituto Camaleão.

No site www.coletivopink.com.br é possível saber mais sobre o trabalho realizado ano a ano pelo movimento, além de conhecer a versão virtual da exposição de 2024 e conferir outros detalhes sobre a programação.

Serviço

Coletivo Pink – Por um Outubro Além do Rosa

Data: de 01 a 13/10

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda, que atende as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa e o Expresso Aeroporto da CPTM