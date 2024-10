Estação Palmeiras-Barra Funda recebe apresentações no palco do Coletivo Pink

Os passageiros que estiverem pela Estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM, no dia 10 de outubro, terão a oportunidade de participar de duas atividades especiais em referência ao ‘Outubro Rosa’. As ações fazem parte de uma programação do Coletivo Pink, que visa conscientizar a população sobre o câncer de mama.

No espaço, que fica localizado no mezanino da estação, entre 15h e 16h, será realizada a primeira atividade, sendo ele o musical “Pinkmusical”. A apresentação é protagonizada pela cantora Karen Stephanie, que irá compartilhar um pouco de sua trajetória com a doença. Logo em seguida, das 16h às 17h, a artista Elaine Lack interpretará Marie Curie em uma performance teatral, convidando o público a conhecer mais sobre a vida da a única mulher que recebeu o prêmio Nobel duas vezes.

Além disso, no espaço do Coletivo Pink, as pessoas também podem interagir com a Pinker, um avatar feminino desenvolvido para tirar dúvidas sobre o câncer de mama e outros tumores que impactam a saúde feminina, como os de pulmão, intestino e colo de útero. O espaço conta também com oficinas, animações e atividades socioculturais que promovem diálogos sobre os direitos e conquistas relacionados ao combate ao câncer.

A iniciativa do Coletivo Pink, realizada pela Aflora Cultural e com apoio via Lei Federal de Incentivo à Cultura, destaca a importância do papel das mulheres não apenas na ciência, mas também em contextos sociais. A exposição celebra histórias inspiradoras de líderes sociais, pacientes e comunicadoras, evidenciando a genialidade feminina e a força dessas mulheres em sua dedicação à luta contra o câncer. “Nosso objetivo é ampliar, cada vez mais, as ações que levem informação e conscientização à população”, afirma Michael Cerqueira, presidente da CPTM.

Serviço

Coletivo Pink – Apresentação Pinkmusical

Horário: 15 às 16h

Local: Estação Palmeiras Barra Funda – atende a linha 7-Rubi

Performance teatral Marie Curie

Horário: das 16h às 17h

Local: Estação Palmeiras Barra Funda – atende a linha 7-Rubi