Estação Palmeiras-Barra Funda recebe ação do NUBE Estágios nesta sexta-feira (18)

Nesta sexta-feira (18/10), profissionais do NUBE (Núcleo Brasileiro de Estágios) estarão na Estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM, das 9h às 17h, para auxiliar e facilitar a busca de estudantes à primeira oportunidade de trabalho. A ação oferece vagas para jovem aprendiz e estágio para os níveis de ensino médio, técnico e superior de modo totalmente gratuito.

As vagas de estágio são destinadas a candidatos a partir de 16 anos com grau de escolaridade do ensino médio, técnico ou superior. Já as de jovem aprendiz tem como predefinição a idade mínima de 14 anos e máxima de 24.

O Nube tem convênio com 15 mil empresas, o que possibilita a oferta de oportunidades em diversas áreas, entre elas tecnologia, humanas, exatas, saúde.

Para ter acesso às vagas de emprego, os interessados podem comparecer à estação e fazer o cadastramento do currículo com informações sobre escolaridade, dados pessoais, documentos e formas de contato para que as empresas possam entrar em contato.

Durante a iniciativa, os interessados poderão tirar dúvidas e receber orientação de como identificar novas oportunidades, participar de processos seletivos, entender como funciona todo o sistema de contratação e quais são os seus direitos.