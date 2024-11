Estação Palmeiras-Barra Funda recebe ação de saúde em referência ao Dia Mundial do Diabetes

Nos dias 13 (quarta-feira) e 14 (quinta-feira) de novembro, das 09h às 18h, a CPTM e o Instituto ADJ Brasil Diabetes irão realizar uma ação especial em referência ao Dia Mundial do Diabetes na Estação Palmeiras-Barra Funda. A atividade tem como objetivo conscientizar e informar os passageiros sobre a importância do controle e da prevenção do diabetes. Além disso, a iniciativa também irá oferecer gratuitamente diversos serviços de saúde.

Durante o evento, serão realizados 1.500 testes de glicemia (750 por dia), com resultado na hora, sem a necessidade de jejum prévio. Os passageiros terão orientações de nutricionistas, em um minimercado ilustrativo, onde apresentarão escolhas alimentares saudáveis, enquanto um minicircuito de exercícios, conduzido por professores de educação física, irá incentivar a prática de atividades físicas regulares. Para os passageiros que apresentarem resultados alterados, profissionais de saúde estarão disponíveis para fornecer orientações e esclarecimentos.

Os passageiros também terão acesso a uma cartilha educativa sobre diabetes, ilustrada com os personagens da Turma da Mônica, para reforçar a importância dos cuidados com a saúde. E, como incentivo, todos os passageiros que completarem o circuito receberão brindes especiais.

Serviço

Ação de saúde em prol do Dia Mundial do Diabetes

Data: 13 (quarta-feira) e 14 (quinta-feira) de novembro

Horário: das 09h às 18h

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda, que atende a Linha 7-Rubi e o Serviço Expresso Aeroporto