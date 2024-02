​Estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM terá Orquestra de Carnaval neste sábado (10)

Neste sábado (10), das 15h às 17h, quem passar pela Estação Palmeiras-Barra Funda, que atende a Linha 7-Rubi da CPTM, poderá apreciar a apresentação da Orquestra de Cordas Alberto Nepomuceno, que promete animar a viagem dos passageiros. O espetáculo conta com 15 músicos sob à direção do maestro Raimundo Damasceno, interpretando as melhores marchinhas de carnaval de todos os tempos, como “Mamãe eu quero”, “Ô Abre Alas”, “Allah-Lá-Ô”, entre outras músicas.

A Orquestra de Formação Alberto Nepomuceno (Ofan) é um projeto autônomo desde 2019, reunindo amantes da música e músicos profissionais de diferentes regiões da cidade de São Paulo. Atualmente, possui 15 membros, incluindo violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. A OFAN valoriza a pluralidade, definida pelas escolhas individuais, estilos de vida e modos de estar no mundo, destacando-se pela diversidade de seus membros.