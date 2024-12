Estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM recebe apresentação de dança nesta quarta-feira (04)

Nesta quarta-feira (04), a CPTM celebra o Dia Nacional do Samba com uma apresentação de dança na Estação Palmeiras-Barra Funda. O evento, uma parceria com o Lions Clube de Itapety, acontece das 14h às 15h e conta com uma coreografia guiada pelo professor, instrutor e coreógrafo Edson Wierba.



Além do samba tradicional, o grupo de dançarinos – que é formado por voluntários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes, também apresentará outros ritmos latinos, como o tango, o bolero, a salsa cubana e o samba de gafieira.



Sobre o Dia Nacional do Samba

O Dia Nacional do Samba foi sancionado em Lei em 02 de dezembro de 1964 no antigo estado da Guanabara, atual município do Rio de Janeiro. A data foi criada em homenagem a um dos maiores nomes da música brasileira, Ary Barroso, e busca celebrar o samba como um dos pilares da cultura brasileira.



Arte e cultura na CPTM

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.



Serviço

Dia Nacional do Samba

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda, que atende a Linha 7-Rubi

Data: 04/12

Horário: das 14h às 15h