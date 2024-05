Estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM recebe ação contra o assédio

Nesta quinta-feira (30/05), a Estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM receberá ação contra o assédio entre 09h e 16h. A equipe da ONG Construindo Histórias orientará quem passar pelo local sobre como proceder diante de ocorrências de assédio.

Para combater crimes sexuais, a CPTM realiza ações e campanhas de conscientização aos passageiros e treinamentos para os colaboradores. Os trens e estações possuem câmeras de monitoramento que podem auxiliar na identificação do autor e para que seja abordado quando tentar entrar no sistema novamente. Além disso, desde março de 2020, a companhia possui o Espaço Acolher em 34 estações das cinco linhas, que oferece atendimento humanizado e com privacidade a mulheres vítimas de violência ou importunação sexual nos trens e estações da empresa.

Espaço Acolher

A CPTM possui 34 Espaços Acolher localizados nas seguintes estações: