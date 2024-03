Estação Mauá recebe ações de prevenção do câncer nesta semana

Nesta semana, entre os dias 11 e 15 de março, a Estação Mauá realiza uma campanha de prevenção do câncer de intestino e do câncer renal, referentes às campanhas de Março Azul e Março Vermelho, respectivamente. O evento, em parceria com o Grau Técnico, oferece aferição de pressão, testes de glicemia, informações com referência aos riscos e tratamentos das doenças.

Sobre o câncer de intestino

A cada ano, mais de 40 mil novos casos de câncer colorretal, também conhecido como câncer de cólon e reto, surgem no Brasil, segundo estima do Inca (Instituto Nacional de Câncer). No país, este já é o terceiro tipo mais comum de câncer e atinge principalmente pessoas com mais de 50 anos, sedentárias e com hábitos alimentares baseados em comidas processadas.

Sobre o câncer renal

O câncer de rim representa cerca de 3% das neoplasias malignas em adultos, sendo mais frequente nos homens e na faixa etária de 50 a 70 anos. Pessoas com histórico de doença renal na família, hipertensos, pessoas com sobrepeso e fumantes, são considerados grupo de risco para o desenvolvimento de algum tipo de câncer nos rins.