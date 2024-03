Estação Luz, da Linha 4-Amarela, recebe campanha para prevenção ao câncer de colo do útero

No mês que marca o Dia Internacional da Mulher, a Linha 4-Amarela recebe na Estação Luz, nesta terça-feira (19) das 10h às 15h, a campanha e atendimentos a passageiros para informações sobre o câncer de colo do útero. Em parceria entre a ViaQuatro, operadora do serviço, e a instituição Proz Educação, alunos do curso Técnico em Enfermagem, acompanhados de um professor, vão orientar sobre os cuidados com a saúde e as medidas de prevenção necessárias contra a doença.

A programação é alusiva ao Março Lilás, que marca a luta para conscientização da população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de colo do útero. De acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), a anomalia é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina (excetuando-se o câncer de pele não melanoma), e a quarta causa de morte entre mulheres por câncer no país.

Os estudantes da Proz Educação também realizarão aferição de pressão arterial e glicemia capilar. A equipe estará localizada na área paga, após as catracas, próximo à transferência da Linha 1-Azul do Metrô e à CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Serviço – Março Lilás

Local: Estação Luz, da Linha 4-Amarela

Data: Terça-feira, 19 de março de 2024

Horário: 10h às 15h